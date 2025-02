Corinthians vacila com gol contra e deixa vitória escapar na Libertadores

Gol de Carrillo na frieza. Memphis recebeu pelo canto esquerdo e tocou para Carrillo no meio da área. O camisa 19 dominou, puxou a bola com a sola da chuteira, limpou dois adversários e bateu rasteiro, mandando no cantinho direito do goleiro.

Carrillo comemora gol do Corinthians sobre a Universidad Central em jogo da Libertadores Imagem: JUAN BARRETO / AFP

Hugo Souza atento. Cuesta recebeu pelo meio, matou no peito e soltou bomba de fora da área. Hugo Souza caiu no canto esquerdo e para fazer a sua única defesa do 1º tempo, espalmando para fora.

Nem se mexeu. Garro cobrou escanteio para o meio da área, João Pedro Tchoca testou cruzado, e a bola tirou tinta da trave esquerda de Miguel Silva.

Que lance do time da casa! Zapata brigou pela bola pelo lado direito da área, reclamou de pênalti por toque no braço de João Pedro Tchoca, insistiu na jogada e tocou de carrinho para trás. Sosa chutou cruzado, e Hugo Souza caiu no cantinho para defender com a ponta dos dedos. O VAR checou o lance, mas não considerou infração do zagueiro corintiano.

Quase, Yuri. Garro recebeu de Yuri Alberto, tentou driblar Adrián Martínez e caiu. Na sobra, o próprio Yuri tentou finalizar de cavadinha e mandou para fora.