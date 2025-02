Libertadores: Em má fase, rival do Corinthians vinha de 4 meses sem vencer

O desempenho do adversário do Corinthians não é bom no começo de 2025. A equipe disputou cinco jogos até aqui — quatro pelo Campeonato Venezuelano e um amistoso. Foram duas derrotas e dois empates, além da única vitória.

Classificação e jogos Libertadores

A Universidad Central estreia na Libertadores. A equipe, fundada em 1950, nunca teve muito destaque no futebol nacional, mas fez campanha surpreendente e teve a melhor campanha no primeiro turno do Campeonato Venezuelano do ano passado. Por este motivo, conseguiu a vaga na Pré-Libertadores.

Elenco jovem e estádio vazio

O elenco da Universidad Central tem média de 25 anos de idade. Boa parte dele foi reformulada para a temporada — muitos jogadores saíram após o sucesso no primeiro turno do Campeonato Venezuelano do ano passado.

O técnico é Daniel Sasso. Aos 42 anos, ele está no cargo desde 2021 e faz seu primeiro trabalho como treinador efetivo. Antes, foi auxiliar técnico nas seleções de base da Venezuela.

A Universidad Central joga no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, um dos maiores da Venezuela. O local pode receber até 30 mil torcedores, mas não costuma chegar nem perto de lotar nos jogos da equipe.