Transmissão ao vivo de São Paulo x Ponte Preta: veja onde assistir

O São Paulo já avançou às quartas de final do Paulistão e lidera o Grupo C com 16 pontos. A Ponte Preta ocupa a vice-liderança do Grupo D, com 19 pontos, e ainda busca sua vaga na próxima fase.

O Tricolor enfrenta um momento instável e não vence há quatro partidas. Os comandados de Luis Zubeldía ficaram no empate por 0 a 0 com o Palmeiras no fim de semana.

A Ponte Preta, que vinha de quatro vitórias consecutivas, teve sua sequência interrompida. A Macaca ficou no empate sem gols com o Botafogo-SP.

São Paulo x Ponte Preta -- Campeonato Paulista

Data e hora: 19 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília)

19 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília) Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Morumbis, em São Paulo (SP) Transmissão: UOL Play (streaming), CazéTV (Youtube), Record (TV aberta), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

