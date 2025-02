Transmissão ao vivo de Guarani x Velo Clube pelo Paulistão: onde assistir

O Guarani ocupa a vice-liderança do Grupo B, com 11 pontos, e segue na luta pela classificação. Já o Velo Clube, lanterna do Grupo D com nove pontos, quer se afastar do risco de rebaixamento.

Classificação e jogos Paulista

O Bugre atravessa um momento instável, com três jogos sem vitória. Na última rodada, a equipe campineira foi derrotada pelo São Bernardo por 1 a 0.

Por outro lado, o Velo Clube vive um momento de reação e não perde há duas partidas. No jogo anterior, a equipe de Rio Claro venceu a Inter de Limeira por 2 a 1.

Guarani x Velo Clube -- Campeonato Paulista

Data e hora: 19 de fevereiro, às 19h (de Brasília)

19 de fevereiro, às 19h (de Brasília) Local: Brinco de Ouro, em Campinas

Brinco de Ouro, em Campinas Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo. Há dois planos disponíveis para acompanhar o Paulistão 2025 (clique aqui para assinar).