TJD tira Barboza e Alex Telles do jogo contra o Vasco; Gerson é absolvido

O Botafogo tem dois desfalques confirmados para o clássico contra o Vasco, domingo, na rodada final da fase de classificação do Carioca. O zagueiro Alexander Barboza e o lateral-esquerdo Alex Telles foram punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ), diante da confusão contra o Botafogo.

O que aconteceu

Barboza foi punido pela tentativa de soco em Bruno Henrique. Pegou dois jogos de gancho, já que o tribunal entendeu que ele não atingiu, de fato, o atacante do Flamengo. Embora tenha tentado. Assim, a pena do artigo 254-A (quatro jogos, por agressão física) foi aplicada pela metade.

No caso de Alex Telles, a punição foi pela conduta no túnel na saída de campo e no xingamento ao delegado da partida. O lateral foi enquadrado no artigo 258 (agir de forma contrária à ética desportiva).