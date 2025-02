Zubeldía escala São Paulo com quarteto para garantir liderança do grupo

O São Paulo vai a campo com a equipe titular. Existia a expectativa de que o Tricolor tivesse time reserva por já estar classificado. A única ausência é o técnico Luis Zubeldía, que está suspenso.

Zubeldía tenta garantir a liderança do grupo. Uma vitória no Morumbis fará com que o São Paulo não consiga mais ser ultrapassado pelo Novorizontino no Grupo C e garanta o mando de campo nas quartas de final.

