Ponte vira pra cima do São Paulo, vence o jogo e complica vida do Palmeiras

O resultado deixou o São Paulo na liderança do grupo C com 16 pontos, mas com o Novorizontino no retrovisor com 15. A liderança do grupo só vai ser definida na última rodada, neste fim de semana.

Classificação e jogos Paulista

Já a Ponte Preta foi a 22 pontos e só pode ser ultrapassada pelo Palmeiras caso o Verdão vença suas duas partidas finais. O time de Campinas igualou a pontuação do líder São Bernardo, mas ainda fica na segunda posição pelo número de vitórias.

A equipe de Luis Zubeldía volta a campo no próximo domingo para enfrentar o São Bernardo. O Novorizontino, segundo do grupo do Tricolor, visita o Botafogo-SP.

A Ponte recebe o Red Bull Bragantino na última rodada. O Palmeiras tem pela frente o Botafogo-SP, no Allianz Parque, nesta quinta-feira (20), e fecha a primeira fase visitando o Mirassol.

Lances Importantes

Pra fora! Aos 7 minutos, Luciano escapou pela esquerda, passou pela marcação e invadiu a área. Ele tocou para Enzo Díaz, que acompanhava a jogada logo atrás, o argentino tocou para o meio e Bobadilla ajeitou de primeira para Oscar chegar batendo colocado da entrada da área e levando perigo ao gol adversário.