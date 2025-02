Assistir Santos x Noroeste ao vivo e com imagens: onde vai passar

O Santos encara o Noroeste nesta quarta-feira (19), às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? UOL Play (streaming) transmite o jogo ao vivo. Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui. A narração será de Milton Leite e os comentários de Juca Kfouri e Júlio Gomes.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão. É o streaming do UOL, com filmes, séries, canais de TV, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.