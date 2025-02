Santos atropela Noroeste mesmo sem gol de Neymar e encaminha ida às quartas

O Noroeste, por outro lado, estacionou nos 7 pontos e vai para a rodada final fora do Z2 apenas pelo saldo de gols. O time de Bauru está à frente dos afundados Água Santa e Inter de Limeira.

Classificação e jogos Paulista

Os clubes se despedem da fase de grupos do Paulistão no domingo. O Santos encara a desesperada Inter de Limeira no interior, enquanto o time de Bauru recebe a Portuguesa pela sobrevivência na elite do Paulistão.

Como ficou o Grupo B

1 - Santos: 15 pontos (11 jogos)

2 - Guarani: 12 pontos (11 jogos)

3 - Bragantino: 11 pontos (10 jogos)

4 - Portuguesa: 11 pontos (10 jogos)

Como foi o jogo

O 1° tempo começou quente, ficou frio e terminou com gol no último lance. Os donos da casa até apertaram nos minutos iniciais, mas se irritaram com a marcação rival e perderam o ímpeto ao longo dos 45 minutos. Quem resolveu foi o artilheiro do Paulistão, Guilherme, que chegou ao seu 10° gol no torneio já nos acréscimos ao aproveitar assistência de JP Chermont. O Noroeste, por outro lado, sequer finalizou à meta de Brazão.