Reformas na Vila e no CT foram firmadas em contrato com o estafe de Neymar

No entanto, esse passo é considerado uma continuação, em maior escala, do que começou timidamente em 2024. Logo no início da gestão de Marcelo Teixeira, o clube fez pequenas melhorias em ambientes do CT antes da reapresentação dos atletas, e ao longo do ano, na Vila Belmiro.

Reformas nas estruturas do Santos foram encabeçadas por Neymar Pai e a empresa NR Sports Imagem: Eduardo Jardim / UOL

Tais melhorias geraram um custo de R$ 8 milhões aos cofres do clube e puderam ser vistas na revitalização do salão de convivência, em espaço que foi ampliado, além de novo gramado sintético no CT Meninos da Vila e a famosa instalação do sistema de iluminação no campo de treinamento do CT Rei Pelé, entre outros pequenos tópicos de manutenção.

Já na Vila Belmiro, foram realizadas pequenas manutenções, como um novo camarote para a comissão técnica, serviços de pintura e manutenção geral das fachadas e nos telões dos placares do estádio.

Porém, as instalações ainda são consideradas longe do ideal pela gestão, que pretende seguir com aprimoramento da infraestrutura, e a chegada de Neymar deve acelerar o processo.

No "Projeto Neymar", o clube incluiu a possibilidade de realizar as melhorias necessárias. No acordo firmado com o jogador e seus representantes, faz parte a viabilização, por parte da NR Sports, de tais melhorias.