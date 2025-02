Real atropela City com show de Mbappé e vai às oitavas da Champions

O segundo tempo teve o encerramento do show de Mbappé e "olé". O Real voltou administrando a partida diante de um abatido e inofensivo Manchester City. Quando apertou, o time da casa chegou ao terceiro gol e completou a festa da Mbappé. Com o rival entregue, a torcida foi à loucura e soltou o grito de olé durante trocas de passes dos espanhóis. Em rara chance, o City descontou já nos acréscimos.

Lances importantes e gols

Mbappé abre o placar com golaço: 1 a 0. A bola mal tinha começado a rolar no Bernabéu, e Mbappé recebeu lançamento vindo do campo de defesa. Ele ganhou de Rúben Dias na corrida e tocou por cobertura para vencer Ederson.

Ederson salva dessa vez. Assim como no lance do primeiro gol, Mbappé foi lançado nas costas da defesa, invadiu a área e, dessa vez, soltou o pé. Ederson salvou com o peito.

Mbappé faz outro golaço: 2 a 0. Bellingham acionou Vini Jr. pela direita. O brasileiro serviu Rodrygo no meio. O camisa 11 deu leve toque e deixou Mbappé em condições de finalizar na área. O francês preferiu dar um corte, deixou Gvardiol no chão e finalizou firme para vencer Ederson.