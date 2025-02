Pulgar diz que calor impede 'espetáculo' e garante estar feliz no Flamengo

Estou muito contente e feliz. Há pouco estive com a minha família também. Eu acho que isso é um a mais, a visita deles. Aqui no Flamengo, estou feliz com o modo de jogo que o Filipe tem. É muito confortável, adaptável. São a força e a união deste grupo que fazem você se sentir confortável e feliz.

O Flamengo deve ter novamente um time mexido para o duelo com o Maricá. A partida é válida pela 11ª e última rodada do Estadual.