Palmeiras pode ser eliminado do Paulistão nesta quinta; veja cenários

O Palmeiras pode ser eliminado do Paulistão já nesta quinta-feira (20). A equipe viu o cenário da classificação para as quartas de final ficar ainda mais difícil após a vitória da Ponte Preta sobre o São Paulo, no Morumbis, nesta quarta-feira (19).

O que aconteceu

O Palmeiras precisa vencer o Botafogo-SP para se manter vivo. O Verdão tem apenas 17 pontos, cinco a menos que São Bernardo e Ponte Preta, e aparece na terceira colocação do Grupo D. O clube disputará apenas mais dois jogos e pode chegar, no máximo, a 23.

Mesmo que vença, o Palmeiras precisará de outros resultados na última rodada. A equipe terá de vencer o Mirassol na última rodada, fora de casa, e contar com um tropeço da Ponte Preta ou torcer para que o São Bernardo perca seus dois próximos jogos.