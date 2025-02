Palmeiras se complica; veja cenários que evitam eliminação no Paulistão

O Palmeiras joga pelo Paulistão somente na quinta-feira (20), contra o Botafogo-SP, mas olha ainda para outros dois jogos da rodada visando à classificação para a próxima fase. O UOL mostra os cenários que evitam uma eliminação precoce abaixo.

Palmeiras tem situação complicada

O Palmeiras tem a quarta melhor campanha geral do Paulistão, mas, hoje, estaria eliminado. O clube é apenas o terceiro colocado do Grupo D, com 17 pontos — fica atrás de São Bernardo (22) e Ponte Preta (19). Restam mais duas rodadas, e clubes da mesma chave não se enfrentam.

Para passar os rivais e se classificar, o Palmeiras precisa de uma combinação de resultados. Por este motivo, o Verdão olha atentamente para os jogos São Paulo x Ponte Preta e Portuguesa x São Bernardo nesta rodada.