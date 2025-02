Oscar diz que 'faltou entrega' ao São Paulo em virada da Ponte Preta

Oscar lamentou a derrota do São Paulo para a Ponte Preta, nesta terça-feira (19), e avaliou o desempenho da equipe na partida.

É triste, triste. A gente tem que melhorar, tem que treinar. A gente está tomando, principalmente no segundo tempo, alguns gols que normalmente não tomamos. O time está criando, jogando bem, mas estamos tomando muito gol bobo em contra-ataque. Faltou um pouquinho mais de entrega de todo o time, acho que a gente no primeiro tempo jogou bem, a gente sabe que a Ponte Preta joga com todo mundo lá atrás. A gente criou, fez o gol e depois, no segundo tempo, a gente entrou um pouquinho desligado e tomamos gols. Oscar ao UOL Play

São Paulo leva virada

O São Paulo abriu o placar com Calleri ainda no primeiro tempo. A equipe, no entanto, viu Artur e Everton Brito virarem o placar na etapa final e fechar o confronto em 2 a 1.