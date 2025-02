Onde vai passar Água Santa x Inter de Limeira pelo Paulistão? Como assistir

O jogo reúne as duas equipes que estão na zona de rebaixamento do Paulistão. Com apenas seis pontos ganhos, Inter de Limeira e Água Santa são os lanternas dos Grupos A e C, respectivamente.

Uma derrota deixa qualquer time mais perto da degola. Noroeste e Velo Clube também correm risco de jogarem a Série A2 do ano que vem.

O Água Santa vem de derrota por 3 a 1 para o Santos. Já a Inter de Limeira perdeu para o Velo Clube por 2 a 1 na rodada passada.

Água Santa x Inter de Limeira -- Campeonato Paulista

Data e hora: 19 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília)

19 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília) Local: Distrital de Inamar, em Diadema (SP)

Distrital de Inamar, em Diadema (SP) Transmissão: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

