PSG aplica goleada histórica e espera Liverpool ou Barcelona nas oitavas

Como foi o jogo

Mesmo com a vantagem construída no jogo de ida, o PSG jogou para valer no duelo em Paris. Técnico da equipe da casa, Luis Henrique escalou o time titular, com Barcola, Kvaratskhelia e Dembélé no ataque.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Pior para o Brest, que precisaria reverter os três gols de desvantagem e ainda quebrar um incômodo tabu. O time do oeste francês não vence o poderoso rival da capital desde janeiro de 1985. De lá para cá foram 31 confrontos, com 23 vitórias do PSG e oito empates até o jogo desta noite em Paris.

Aos 19 minutos, o PSG deixou claro que a sina do Brest persistiria. Barcola inaugurou o placar para os donos da casa ao invadir a área e bater firme no canto do goleiro. Na reta final do 1º tempo, Kvaratskhelia aumentou a vantagem parisiense com um gol de carrinho. João Neves ainda carimbou o travessão nos acréscimos e quase fez o terceiro antes do intervalo.

Kvaratskhelia celebra seu primeiro gol pelo PSG na Champions Imagem: Thibaud Moritz/AFP

No início do 2º tempo, o Brest até tentou reagir e estava melhor na partida. Mas Vitinha deu uma ducha de água fria no time visitante, ao fazer 3 a 0 para o PSG com um chute de primeira após passe de Fabián Ruiz dentro da área.