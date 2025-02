Santos hoje só no streaming: saiba horário e como assistir no UOL Play

Santos lidera o Grupo B, com 12 pontos. O Peixe venceu o Água Santa no fim de semana por 3 a 1, na Vila Belmiro, com direito a uma assistência e gol de Neymar. O Noroeste, com sete pontos, é o terceiro colocado do Grupo C.

Santos x Noroeste - Campeonato Paulista

Data e horário: 19 de fevereiro de 2025, às 19h15 (de Brasília)

19 de fevereiro de 2025, às 19h15 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Vila Belmiro, em Santos (SP) Onde assistir: UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming)

