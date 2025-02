Hugo Souza lamenta 'brecha' do Corinthians na Libertadores: 'Esperava mais'

O goleiro Hugo Souza lamentou a postura do Corinthians contra a Universidad Central, da Venezuela. A equipe cedeu o empate por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (19), e vai ter que decidir a vaga para a próxima fase da pré-Libertadores no jogo de volta.

O que aconteceu

Na visão do goleiro alvinegro, o Timão deu "brecha" para o adversário empatar o placar. Mesmo com o claro domínio técnico do Corinthians, os venezuelanos fizeram uma boa partida na raça.

A Universidad Central igualou o marcador em um erro de jogo aéreo do Corinthians. Hugo Souza fez uma belíssima defesa, mas a bola rebateu no zagueiro João Pedro Tchoca e morreu no fundo da rede, em gol contra.