Hernan: São Paulo diz que atrasou pagamentos por problema em fluxo de caixa

O Memphis, que é um jogador que chegou há pouco no Corinthians mas já entende muito bem o que é o Corinthians, fala muito sobre mentalidade vencedora, que é algo que ele traz do futebol europeu, das grandes competições que ele disputou.

Então há um casamento de mentalidade vencedora e de o que é o Corinthians, do espírito do que é o corintiano, de voltar a ser protagonista na Libertadores como já foi lá atrás, campeão em 2012, campeão do mundo também.

Há um fechamento e um objetivo muito grande na Libertadores. E claro que precisa passar dessas duas fases prévias, então o Corinthians está muito concentrado.

André Hernan

