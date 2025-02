Mais de 5.000km: Grêmio bate recorde e cruza país para jogar Copa do Brasil

O Grêmio estreia na Copa do Brasil contra o São Raimundo-RR, nesta quarta-feira (19), e, logo de cara, quebrou um recorde: enfrentou a viagem mais longa entre os clubes da primeira fase.

Do Sul ao Norte

O Grêmio enfrentará o São Raimundo no estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista. O palco do jogo fica a 5.121 quilômetros de distância da casa do time gaúcho, a Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Boa Vista, onde fica o Flamarion Vasconcelos, é a capital de estado mais ao norte do Brasil. Porto Alegre, cidade em que o Grêmio joga, é a capital de estado mais ao sul do país.