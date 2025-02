Fla: Rossi soma 1350 minutos sem sofrer gols e nunca foi vazado no Carioca

Entre esses 15 jogos, sete foram clássicos. Dois contra o Vasco, quatro diante do Fluminense e um com o Botafogo. Dois deles, diante do tricolor, terminaram empatados em 0 a 0, mas os outros tiveram vitória rubro-negra.

O Flamengo é o time da Série A com menos gols sofridos em 2025 desde que começou a usar o time principal. São seis vitórias, um empate, 15 gols marcados e apenas um sofrido.

Além da fortaleza defensiva, Rossi também ajuda no ataque. O goleiro já iniciou algumas jogadas de gols ou lances perigosos do Fla com as bolas longas e saídas rápidas de jogo.