Corinthians vê Libertadores como prioridade para temporada, diz Hernan

Segundo o colunista, o Tricolor admite o problema e está correndo nos bastidores para quitar a dívida.

Conversei com duas fontes diferentes, fonte na Barra Funda e fonte no Morumbi, e as duas foram no mesmo caminho — que os atrasos não deveriam ser, mas são normais no São Paulo assim como em outros clubes que estão bagunçados financeiramente.

O São Paulo deve alguns direitos de imagens e premiações dos atletas, tipo classificação da vaga direta para a Libertadores, principalmente aos atletas que têm salários maiores.

O São Paulo começou uma correria para tentar liquidar isso, há uma promessa de que vai pagar e a justificativa foi que o São Paulo teve um problema de fluxo de caixa.

André Hernan

O colunista detalhou a explicação da diretoria do São Paulo para o problema de fluxo de caixa.