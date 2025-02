Corinthians recusa proposta do Zenit de R$ 149 milhões por Rodrigo Garro

O Timão considera o jogador peça fundamental do elenco. Garro foi eleito craque do Brasileirão em 2024, após a arrancada histórica do clube na reta final do campeonato.

Garro está com a delegação corintiana está em Caracas, na Venezuela, para o confronto de ida da pré-Libertadores contra o Universidad Central, às 21h30 (de Brasília).