Corinthians não jogou nada nas principais partidas do ano, dispara Vitão

Apesar da boa campanha no Paulistão, o Corinthians ainda não tem tido um bom desempenho nos jogos mais importantes do ano, afirmou Vitor Guedes, no Fim de Papo, nesta quarta (19).

O colunista apontou que os clássicos e o primeiro jogo da Libertadores - empate em 1 a 1 com a Universidad Central (VEN) - foram as principais partidas da temporada.