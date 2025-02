Volpi brilha nos pênaltis, e Grêmio evita vexame na Copa do Brasil

O dinamarquês Braithwaite pode ter sido o gremista mais "caçado" em campo, mas foi outro atacante do Grêmio que precisou ser substituído ainda na primeira etapa. Aravena reclamou de dores e foi substituído pelo estreante Francis Amuzu, belga que veio do Anderlecht.

Na primeira etapa, só houve duas chances claras de gol, uma para cada lado. A chance do Grêmio veio com Braithwaite, que acertou a trave, e o São Raimundo quase abriu o placar aos 40 minutos com uma bomba de Guilherme, que quase surpreendeu o goleiro Tiago Volpi. O jogo foi bem disputado até o último minuto do 1º tempo, e as equipes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Na volta do intervalo, o jogo ficou bastante dinâmico, com boas chances para ambos os lados. Mas quem aproveitou melhor foi o São Raimundo, que abriu o placar aos 20 minutos com Kanté. O meia acelerou pelo meio, driblou dois gremistas e tocou na saída de Volpi para fazer o 1 a 0 do São Raimundo.

Como nesta edição não há mais a vantagem do empate para o time visitante, o Grêmio precisava desesperadamente de um gol para levar o duelo para os pênaltis. O senso de urgência foi tanto que Quinteros fez uma mudança incomum: Amuzu, que havia entrado aos 28 do 1º tempo, foi substituído por Arezo aos 25 da etapa derradeira.

O time gaúcho pressionou bastante, e chegou ao gol de empate salvador nos acréscimos da partida. Oliveira, após cobrança de escanteio, dominou e disparou uma pancada de canhota para superar o goleiro Carlos Henrique e fazer o 1 a 1.

Após o gol de empate, o jogo ficou quente. O gremista Edenílson foi expulso por dar cotovelada em Klebinho. Chiquinho Viana, técnico do São Raimundo-RR, também levou cartão vermelho por reclamação, por conta dos acréscimos.