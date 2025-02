Como elenco do Corinthians reagiu ao movimento contra gramados sintéticos

A Dra. Ana Carolina Côrte, médica do Corinthians, explicou por que esse temor existe entre os profissionais, com base em um estudo realizado pela Uefa, em vídeo publicado em rede social.

Parece que o número de lesões não muda muito, entre o gramado sintético e o natural, mas o que muda é a diferença das lesões. No gramado natural, ocorrem muito mais lesões musculares, que é o que a gente vê no nosso dia a dia mesmo, e no gramado sintético há a prevalência de lesões ligamentares. A gente fala de lesões ligamentares de joelho e de tornozelo. São lesões mais graves, que deixam os atletas afastados por um período de tempo maior.

Ana Carolina Corte, médica do Corinthians, no Instagram

A reportagem apurou que o grupo corintiano quase não tem reclamado dos campos sintéticos devido ao trabalho realizado pela comissão técnica. A situação é bem administrada pelos fisioterapeutas do clube, do preparo à recuperação. Além disso, há um controle de minutagem muito rigoroso para os jogadores com algum desgaste muscular.

Neste contexto, os reservas do Corinthians elegeram o gramado do Pacaembu o melhor entre os artificiais. A equipe empatou com a Portuguesa por 2 a 2, no último sábado (15), pelo Campeonato Paulista, na arena recém-reformada.

O atacante Talles Magno fez elogios à grama do Pacaembu, mas ressaltou que "todo sintético é perigoso". O ponta-esquerda tem um histórico de lesões no joelho — nas temporadas 2020-2021 e 2024.