Jogo da Champíons Asiática 'desaparece' após doença misteriosa em jogadores

O Shandong Taishan, da China, "desapareceu" da partida contra o Ulsan, da Coreia do Sul, marcada para esta quarta-feira (19), pela oitava rodada da Liga dos Campeões Asiática. O clube chinês alegou não ter jogadores suficientes para formar um time e disputar a partida.

O que aconteceu

A Confederação Asiática informou horas antes que o Shandong Taishan não tinha a "intenção de comparecer" à partida. O confronto estava previsto para as 7h (de Brasília) desta quarta-feira (19), no estádio Ulsan Munsu, na Coreia do Sul. A equipe chinesa, inclusive, já estava na Coreia do Sul.

A entidade apontou ainda que o time chinês foi "considerado como tendo se retirado" da Champions Asiática. O comunicado informou que "o caso será agora encaminhado aos comitês relevantes da AFC, conforme apropriado para suas decisões".