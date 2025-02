Casão: Grama sintética não é só questão física, tem disparidade esportiva

Não é cartola, não é jornalista, não é torcedor, não são os médicos, são os jogadores, quem tem que reclamar são eles. Eles têm que falar se é legal ou se não é legal. Se é bom ou se não é bom. Se é seguro ou se não é seguro.

Eu cobro manifestação de jogadores há décadas. Desde quando eu comecei a fazer comentários na TV, eu vejo muitas coisas erradas no futebol, e não só no futebol, mas dentro da sociedade também, que os jogadores têm que participar.

Casagrande

O colunista acrescentou que o momento é oportuno para pautar gramados naturais de boa qualidade, que proteja a saúde do atleta e proporcione um jogo de qualidade.

Tem que aproveitar agora, já que eles se manifestaram contra a bola, contra o gramado sintético, vai mais além e cobra o gramado melhor, gramado natural melhor, que também dê mais segurança para eles.

A questão é o gramado -- eles não querem jogar no sintético.

Casagrande

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.