Casão: Corinthians precisa vencer na Libertadores para ir 100% no Paulista

O Corinthians precisa vencer bem o Universidad Central, hoje (19), na Venezuela, pela pré-Libertadores, para focar depois no mata-mata do Campeonato Paulista, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

O Corinthians é muito superior, o Corinthians tem que jogar tudo o que pode hoje nessa partida, fazer um resultado tranquilo, ganhar com tranquilidade, para quando voltar poder colocar um time misto contra esse time do Universitário de Caracas e jogar inteiro no mata-mata do Campeonato Paulista.