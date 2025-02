Carrillo tem preocupação defensiva com Corinthians: 'Não podemos tomar gol'

O meia André Carrillo tem uma preocupação com o sistema defensivo do Corinthians na estreia da Libertadores, nesta quarta-feira (19), contra a Universidad Central da Venezuela.

O que aconteceu

Na visão do meia peruano, a principal missão do Timão é não ser vazado fora de casa, uma vez que o jogo da volta, no dia 26, será diante de sua torcida na Neo Química Arena, onde a equipe venceu todos os jogos em 2025.