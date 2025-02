Camisa (quase) única e quarto para as 'filhas': colecionar é mais que hobby

Em 2008, minha avó foi para Portugal e eu pedi uma camisa do Cristiano Ronaldo. Em vez de ela me trazer uma camisa de futebol dele, ela me trouxe uma estampada com fotos do Cristiano. Claro que não era o que eu estava esperando. Na época não dei muita bola, mas aí fui começando a colecionar e ela acabou virando uma das mais simbólicas da minha coleção, pela minha avó ter comprado pra mim e pelo valor sentimental que ela carrega. Rafael Teixeira

Já a sua camisa mais cara é uma peça raríssima: a camisa de goleiro da Dinamarca de 1992. Rafael pode ser uma das poucas pessoas, se não a única no Brasil, que conta com essa camisa. "O Schemeichel já era um ídolo de infância meu. Eu nunca tinha visto essa peça vendendo no Brasil, aí vi um colecionador dinamarquês anunciando. Na época saiu uns R$ 2.000, R$ 2.500", diz.

Renato Croda e sua família Imagem: UOL

Palmeiras é negócio de família

Se estamos falando em fazer de tudo para conseguir uma camisa do seu time do coração, o comerciante Renato Croda sabe bem como é. A conexão dele com o Palmeiras é tão grande, que já chegou a parar uma pessoa na rua para negociar uma camisa depois de avistá-la.

"Uma vez estava andando para o trabalho e vi uma pessoa em situação de rua com uma camisa do Palmeiras de 1994. Perguntei a ele sobre a camisa e ele disse que toparia fazer uma troca. Fomos almoçar e troquei com ele por outras camisas polos novas. Ele disse 'Para mim não tem muito valor, mas se pra você tem, podemos fazer uma troca'", relembra.