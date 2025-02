Bastidores: como foi conversa para aparar arestas entre Fla e pai de Gerson

Flamengo, Gerson e Marcão, pai e empresário do jogador, caminham para uma paz maior. Depois de um ruído nas últimas semanas com a renovação de contrato pendente, as partes se encontraram no Ninho do Urubu e, apesar de não falarem ainda sobre o novo vínculo, começaram a resolver alguns problemas.

O que aconteceu

Marcão esteve no Ninho na tarde de terça-feira (18). Gerson não participou do papo porque estava de folga, assim como o restante do elenco.

Na conversa, José Boto e Marcão falaram sobre a proposta do Zenit. O presidente do clube russo conversou com o diretor português e fez uma nova oferta que poderia chegar aos 28 milhões de euros, sendo 20 milhões fixos. Boto ficou de retornar e posteriormente recusou.