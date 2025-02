Vasco desencanta no 2° tempo, vence União-MT e avança na Copa do Brasil

O Vasco martelou o União Rondonópolis, desencantou no 2° tempo e venceu a equipe de Mato Grosso por 3 a 0, garantindo sua vaga na 2ª fase da Copa do Brasil. O duelo foi disputado no Kléber Andrade, em Cariacica (ES), após opção da diretoria do clube do Centro-Oeste.

Vegetti, Rayan e Hugo Moura marcaram para os cariocas. Todos os gols saíram no 2° tempo do embate, marcado por boas defesas do goleiro dos mandantes.

A equipe de Fábio Carille enfrenta Barcelona-RO ou Nova Iguaçu na próxima fase. Rondonienses e cariocas jogam na quarta-feira da semana que vem, a partir das 20h (de Brasília).