Técnico viaja a velório antes de jogo da Champions e irrita Milan, diz TV

Pinto da Costa foi presidente do Porto por 42 anos. Ele esteve no comando do clube durante as passagens de Conceição como jogador (entre 1991 e 1998 e entre 2003 e 2004) e como treinador, entre 2017 e 2024.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Segundo o jornalista Fabio Caressa, da emissora "Sky Sports", o Milan não gostou da atitude do técnico, acreditando que ele colocou seus interesses pessoais acima dos do clube,

O velório aconteceu nesta segunda-feira (17) e Sérgio Conceição não participou da entrevista coletiva pré-jogo. O diretor esportivo Zlatan Ibrahimovic foi o encarregado de falar com a imprensa.

Além de ir ao velório, Sérgio Conceição postou uma mensagem em homenagem a Pinto da Costa nas redes sociais e disse que 'os últimos tempos não foram fáceis'.

Se uma imagem vale mil palavras, seriam precisas mil imagens para descrever tudo que representa para mim, presidente. O que fez pelo nosso Porto é mais do que sabido, o que fez por mim, pela minha família, guardaremos para sempre bem perto dos nossos corações. Os últimos tempos não foram fáceis, mas muito acima disso ficam décadas de colaboração, cumplicidade, amizade. De uma partilha que não precisou de palavras, gestos ou expressões. Uma quase-telepatia. Descanse em paz meu amigo, Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Até sempre Sérgio Conceição, no Instagram