Seneme após demissão da CBF: 'Fiz em 2 anos o que muitos não fariam em 10'

Demitido do comando de arbitragem da CBF após dois anos de trabalho, Wilson Seneme falou sobre o "legado" que deixa à entidade que regula o futebol brasileiro. Ele participou do "Programa Jovens Árbitros" da FPF (Federação Paulista de Futebol) na noite desta segunda-feira (18).

O que Seneme falou?

Raio-X do trabalho. "Eu tenho sentimento que fiz em dois anos o que muitos não conseguiriam fazer em dez. Foram anos de trabalho prático. Foram 22 árbitros lançados na Série A e mais de 40 lançados na Série B. Tenho certeza que o legado vai ficar."

Legado. "Amanhã, você vai assistir a um jogo da Copa do Brasil e vai ver um árbitro com a minha filosofia de trabalho. Isso vai perpetuar e ficar como legado. Espero que as pessoas deem continuidade. Peguei um trabalho que vi muita coisa positiva e mantive. Espero que seja assim e que a gente avance com a nova gestão."