Rony detona campo natural em dia de ação contra sintético: 'Sem condições'

O atacante Rony criticou o gramado natural do estádio João Ribeiro, que recebeu o jogo entre Tocantinópolis e Atlético-MG, nesta terça-feira (18), pela Copa do Brasil. O comentário acontece no mesmo dia em que jogadores de vários clubes se manifestaram contra campos sintéticos.

Com todo respeito, peço desculpas à equipe adversária, mas não tem condições de jogar em um campo desses. Era para ser um espetáculo de jogo, mas, infelizmente, não está dando para jogar do jeito que jogamos, com a bola no chão e trabalhando. Rony ao Sportv na saída para o intervalo