Paulistão: veja raio-X da tabela e o que está em jogo a duas rodadas do fim

Grupo C

A chave já tem os classificados São Paulo e Novorizontino -- resta saber quem vai terminar na liderança para atuar em casa na próxima fase.

Grupo D

A luta pelas duas vagas nas quartas promete ser quente. O líder São Bernardo, com 22 pontos, pode carimbar seu lugar nas eliminatórias já nesta quinta (20), assim como a Ponte Preta -- o time de Campinas, no entanto, precisa vencer e depender de um tropeço do Palmeiras.

Como está a tabela?

1 - Corinthians: 26 pontos (11 jogos)*

2 - São Bernardo: 22 pontos (10 jogos)

3 - Ponte Preta: 19 pontos (10 jogos)

4 - Palmeiras: 17 pontos (10 jogos)

5 - Mirassol: 16 pontos (10 jogos)

6 - São Paulo: 16 pontos (10 jogos)*

7 - Novorizontino: 15 pontos (11 jogos)*

8 - Santos: 12 pontos (10 jogos)

9 - Guarani: 11 pontos (10 jogos)

10 - Bragantino: 11 pontos (10 jogos)

11 - Portuguesa: 11 pontos (10 jogos)

12 - Botafogo-SP: 11 pontos (10 jogos)

13 - Velo Clube: 9 pontos (10 jogos)

14 - Noroeste: 7 pontos (10 jogos)

15 - Água Santa: 6 pontos (10 jogos)**

16 - Inter de Limeira: 6 pontos (10 jogos)**

* times que já estão classificados

* times que estão sendo rebaixados

Veja classificação por grupos

Grupo A

Corinthians: 26 pontos (11 jogos)

Mirassol: 16 pontos (10 jogos)

Botafogo-SP: 11 pontos (10 jogos)

Inter de Limeira: 6 pontos (10 jogos)