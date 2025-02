Palmeiras defende gramado sintético e fala em 'críticas rasas e sem base'

Além do Palmeiras, os times da Série A que possuem gramado sintético (ou estão em fase de mudança) são: Botafogo e Atlético-MG.

O clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro; este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica. Trecho da nota do Palmeiras

Diante da publicação realizada conjuntamente por alguns jogadores contra a utilização de gramados artificiais no futebol brasileiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que:



- O campo sintético do Allianz Parque é certificado pela Fifa, que realiza inspeções anuais desde a? pic.twitter.com/O8aIYYc3rY -- SE Palmeiras (@Palmeiras) February 18, 2025

Campanha contra o sintético

Um grupo de jogadores se manifestou nesta terça-feira (18) contra o uso de gramado sintético no Brasil. Nomes como Neymar (Santos), Thiago Silva (Fluminense), Lucas Moura (São Paulo), Gabigol (Cruzeiro), Gerson (Flamengo), Cássio (Cruzeiro), Coutinho (Vasco), Bruno Henrique (Inter) e Alan Patrick (Inter) compartilharam o texto nas respectivas redes sociais.

A mensagem dá a entender que a insatisfação é mais com os efeitos do sintético na qualidade do jogo. "Futebol profissional não se joga em gramado sintético" é o lema principal do movimento.