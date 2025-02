Estádio do Corinthians aumenta público, mas segue fora do top 10 do Brasil

A primeira colocação no ranking é do Maracanã, beirando os 80 mil. O posto, no entanto, deve ser tomado pelo Morumbis, que prevê receber até 85 mil pessoas ao fim da reforma, prevista para encerrar em 2030.

A Neo Química Arena seguirá como o segundo estádio paulista com maior capacidade. O estádio corintiano já recebe mais torcedores do que o Allianz Parque, do arquirrival Palmeiras, que tem 43.713 pessoas como público máximo.

Top-10 do Brasil

Maracanã: 78.838 Mané Garrincha: 72.788 Morumbis: 66.795 (será de 85 mil até 2030) Mineirão: 62 mil Castelão: 60.326 Arruda: 60 mil Arena do Grêmio: 55.662 Parque do Sabiá: 53.350 Beira-Rio: 50.942 Fonte Nova: 50.025 Mangueirão: 50 mil Neo Química Arena: 48.905

Capacidade aumentada em Itaquera

Seis dos sete setores da Neo Química Arena contarão com mais torcedores. Apenas a arquibancada Leste Superior não teve aumento de capacidade.