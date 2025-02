Não há prova científica de mais lesões no sintético, diz médica do esporte

Quanto mais moderna a grama [sintética] menos o torque impacta. [...] Isso é o que gera no atleta a tendinite patelar, que a maioria dos jogadores se queixam. É uma dor na região anterior do joelho. [...] Isso tem relação com aquilo que o jogador está adaptado. Quem está acostumado se queixa menos. Agora, quem joga em um campo de grama natural e também é duro, vai ter a mesma queixa da grama sintética. O que precisa é a padronização.

Flávia Magalhães

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.