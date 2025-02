Mercado: Corinthians procurado, situação de Endrick e entrave no Palmeiras

Faltam apenas 10 dias para o fim da janela de transferências do começo do ano no futebol brasileiro, e os clubes intensificam as movimentações visando reforçar os elencos.

Destaques do dia

Adeus, Pedro Raul? O Corinthians negocia o empréstimo do atacante Pedro Raul ao Ceará. As conversas começaram bem, mas os clubes encontraram entrave no pagamento dos salários do jogador. Ele recebe R$ 720 mil mensais, e o Timão quer que o Vozão arque com boa parte dos vencimentos do atacante. Está descartada a possibilidade do clube cearense arcar com 100% do valor.

Vasco quer ex-Corinthians. Em busca de pontas, o clube carioca fez contato por Pedrinho, atualmente no Shakhtar Donetsk. O negócio é considerado difícil por parte da cúpula vascaína, mas o jogador é um pedido do técnico Fabio Carille, que trabalhou com ele no Corinthians.