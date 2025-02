Milan 'devolve' gol relâmpago, mas é eliminado em empate com o Feyenoord

O técnico português Sérgio Conceição tentou corrigir o sistema defensivo do Milan colocando o lateral Bartesaghi no lugar do meia Pulisic. Do lado do Feyenoord, Pascal Bosschaart viu a oportunidade de empatar a partida e colocou em campo o atacante argentino Julián Carranza, no lugar do holandês Zépiqueno Redmond.

Sim, o nome do jogador foi inspirado no filme "Cidade de Deus". Os pais do jogador são fãs do filme brasileiro dirigido por Fernando Meirelles, lançado em 2002, em que o ator Leandro Firmino interpreta o criminoso Zé Pequeno.

O dedo do técnico surtiu efeito, e Carranza empatou a partida. O Feyenoord trabalhou a bola com paciência, de pé em pé, até que Bueno levantou na área e o atacante argentino cabeceou firme para o fundo do gol de Maignan. Tudo igual em Milão, e o Feyenoord elimina o Milan e avança para a próxima fase graças à vitória em casa no jogo de ida.