Com um a mais, Bahia desperdiça chances e só empata com o The Strongest

O Bahia pressionou o The Strongest ao longo de toda a primeira etapa, e só não abriu o placar ainda no 1º tempo porque Banegas fez ao menos três defesas milagrosas. Em uma delas, aos 35 minutos, o goleiro boliviano salvou com o pé direito um chute quase na pequena área de Ademir.

Mas o ditado mais antigo do futebol, aquele que diz "quem não faz, toma", foi especialmente cruel com o Bahia. Enquanto estava sendo "amassado" no campo de defesa com um jogador a menos em campo, o The Strongest escapou em um contra-ataque letal e, aos 37 minutos, abriu o placar com Sebastián Guerrero. O lateral Supayabe escapou pelo meio e serviu o camisa 9 do time boliviano, que bateu de primeira na saída do goleiro Marcos Felipe. O árbitro auxiliar chegou a anular o gol por impedimento, mas o VAR traçou as linhas e confirmou que o gol foi legal.

Rogério Ceni lamentou muito as chances perdidas pelo Bahia durante a partida Imagem: Aizar Raldes/AFP

Na volta do intervalo, o The Strongest começou a se impor na partida. Aparentemente, os jogadores do Bahia começaram a sentir o cansaço, e em menos de 10 minutos o time boliviano desperdiçou duas chances de ampliar o placar. Amoroso, pela ponta, era o jogador mais perigoso do The Strongest, enquanto Marcos Felipe salvou o time baiano nas duas oportunidades.

Willian José, que havia entrado no intervalo no lugar de Ademir, fez o gol de empate do Bahia aos 23 minutos do 2º tempo. Lucho Rodríguez avançou pela esquerda e rolou para Cauly, que cortou a marcação e bateu para o gol. Banegas chegou a espalmar o chute, mas Willian José chegou de carrinho empurrando para o fundo do gol.

O atacante, que teve passagens por Real Sociedad e Bétis, na Espanha, chegou ao Bahia após rescindir com o Spartak Moscou. Ele já havia marcado dois gols pelo Tricolor de Aço, um contra o Colo Colo e o outro contra o Barcelona, times que, apesar do nome de inspiração internacional, disputam o campeonato estadual da Bahia.