Corinthians, Boca e Bahia podem 'causar' grupo da morte na Libertadores

Inter (pote 2) e Fortaleza (pote 3) não podem se cruzar com os brasileiros do pote 1, mas sim com os possíveis do pote 4.

Classificação e jogos Libertadores

O Boca Juniors é outro forte candidato a causar grupo da morte. O time argentino também está na Pré-Libertadores e, obrigatoriamente, estará no pote 4 se avançar à fase de grupos.

O anúncio oficial dos potes do sorteio da fase de grupos acontecerá apenas após o fim da terceira fase da Pré-Libertadores. O evento de sorteio será realizado no dia 17 de março, no Paraguai.

Jornada rumo aos grupos

Ao todo, 16 times disputam a segunda fase preliminar da Libertadores e ainda sonham com uma das quatro vagas na fase de grupos. Os confrontos e o chaveamento foram definidos em sorteio realizado em dezembro do ano passado. A primeira fase já foi realizada e três times avançaram: Monagas (VEN), Blooming (BOL) e Alianza Lima (PER).

O Corinthians estreia na quarta-feira (19), contra a Universidad Central (VEN). Se levar a melhor, o Timão enfrentará o vencedor de Barcelona (EQU) x El Nacional (EQU) por uma das vagas na fase de grupos.