Insatisfação de jogadores com grama sintética foi apontada no Pesquisão UOL

A pergunta feita aos jogadores foi: "Você é a favor da grama sintética?". O levantamento foi publicado no dia 5 de janeiro deste ano.

"Futebol profissional não se joga em gramado sintético" é o lema principal desse movimento. A mensagem dos jogadores dá a entender que a insatisfação é mais com os efeitos do sintético na qualidade do jogo.

Na Série A do Brasileirão, os times que têm gramado sintético (ou estão em fase de mudança) são: Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG.

O texto dos jogadores

"Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos.

Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim.