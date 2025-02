Francês campeão do mundo tem casa furtada nos EUA e perde R$ 2,8 milhões

Campeão do mundo em 2018, o francês Olivier Giroud teve sua casa no Estados Unidos furtada no início de fevereiro. Segundo o site norte-americano TMZ Sports, o jogador do Los Angeles FC teve um prejuízo de meio milhão de dólares (R$ 2,8 milhões).

O que aconteceu

Os assaltantes levaram diversos bens, incluindo dez relógios masculinos. A mulher de Giroud, Jen, chamou a polícia no dia cinco de fevereiro após notar que uma das janelas da casa estava quebrada.

Ninguém foi preso até o momento. Segundo o portal norte-americano, a polícia de Los Angeles ainda está investigando o caso.