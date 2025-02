Flamengo endurece postura sobre saída de jogadores e projeta renovações

Pulgar também pode ter uma atualização em breve. Depois de uma mudança de ideia sobre permanecer no clube, o empresário do jogador deve chegar ao Rio de Janeiro nas próximas semanas para uma conversa.

Entre os jogadores com contratos mais longos, mas na fila da renovação, Gerson é o nome da vez, mas a chance de sair é zero. O Fla já recusou uma oferta do Zenit de 18 milhões de euros e sequer vai considerar uma proposta assim.

O capitão do time está nos holofotes e a situação acabou causando um desconforto. Pai e empresário de Gerson, Marcão cobrou em um podcast uma valorização salarial ao filho. A atitude, porém, não pegou bem internamente com o Flamengo. O clube entende que pode abrir um precedente perigoso em relação às renovações, já que todos podem ir até a imprensa cobrar valores mais altos.

Mesmo assim, o Flamengo pretende sentar com o camisa 8 para negociar, mesmo que não agora. Ele tem contrato até dezembro de 2027 e, por isso, o Rubro-negro não tem nenhuma pressa para resolver a situação.

Mas não é só Gerson que está no radar, o clube também deve avançar com Arrascaeta. José Boto esteve com o representante do jogador na semana passada e fez uma primeira conversa sobre a renovação. O camisa 10 tem o desejo de permanecer no Flamengo até se aposentar. O vínculo atual dele é até o fim de 2026.

O encarregado de tocar todas as conversas é José Boto. Ele já está em ação, especialmente porque a janela do Flamengo está encerrada. O clube está irredutível sobre a saída de atletas imprescindíveis.