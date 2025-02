Dudu critica gramado sintético 5 anos após elogios; o que ele havia falado?

Gosto bastante [de campo sintético]. Já tinha comentado com o pessoal do Palmeiras que sempre gostei de jogar no campo do Athletico. Deixa o jogo rápido. Para a gente na frente é bom, mas não é muito bom para nossos zagueiros. Vamos poder jogar mais vezes no nosso campo Dudu, em fevereiro de 2020

Dudu, no entanto, mudou de ideia. Hoje no Cruzeiro — que não joga habitualmente em campo sintético —, ele participou do protesto ao lado de nomes como nomes como Neymar (Santos), Thiago Silva (Fluminense), Lucas Moura (São Paulo), Gabigol (Cruzeiro), Cássio (Cruzeiro), Memphis (Corinthians), Garro (Corinthians), Gerson (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo), Coutinho (Vasco), Bruno Henrique (Inter), Alan Patrick (Inter) e David Luiz (Fortaleza).

Na Série A do Brasileirão, os times que têm gramado sintético (ou estão em fase de mudança) são: Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG.

Como é o texto dos jogadores

Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos.

Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim.