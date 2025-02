Direção do São Paulo afasta torcida do estádio, diz Arnaldo: 'Descaso'

Eu acho que a conexão, a química, o torcedor do São Paulo, a torcida que conduz, esse ano não está sendo conduzida pela direção do São Paulo. Esse é mais um ato absurdo, é deplorável, é ridículo o São Paulo aceitar essa mudança.

Arnaldo Ribeiro

O jogo contra a Ponte Preta é a volta do São Paulo ao Morumbis após os shows da cantora pop Shakira. O último jogo da equipe no estádio foi no dia 5 deste mês.

Nas últimas quatro rodadas do Paulistão, o time de Luis Zubeldía perdeu no Nabi Abi Chedid, empatou duas vezes no Mané Garrincha e mais uma no Allianz Parque.

